Схоже на кінець світу: місто в Росії накрила потужна піщана буря (відео)

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Четвер, 20.05.2021
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01:30 Сьогодні Телеграф

Вчора, 19 травня, в Астрахані (РФ) почалася сильна піщана буря, яку місцеві жителі вже нарекли "вісником Апокаліпсису".

ЗМІ пишуть про те, що стихія почалася раптово і буквально накрила місто піском. Люди кажуть, що бачать таке вперше і намагаються не виходити з дому, так як швидкість вітру перевищує 20 метрів в секунду.

 
 
 
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Раніше ми повідомляли, що 18 травня вночі в Херсонській області на ряду зі зливою і грозою бушував ураган, який зніс понад 200 дахів.

Також "Телеграф" писав про те, що в центрі Києва авто пішло під землю через потужну зливу (фото).

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Астрахань, Буря, Росія, Кінець Світу.
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