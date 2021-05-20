Схоже на кінець світу: місто в Росії накрила потужна піщана буря (відео)

Вчора, 19 травня, в Астрахані (РФ) почалася сильна піщана буря, яку місцеві жителі вже нарекли "вісником Апокаліпсису".
ЗМІ пишуть про те, що стихія почалася раптово і буквально накрила місто піском. Люди кажуть, що бачать таке вперше і намагаються не виходити з дому, так як швидкість вітру перевищує 20 метрів в секунду.
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Раніше ми повідомляли, що 18 травня вночі в Херсонській області на ряду зі зливою і грозою бушував ураган, який зніс понад 200 дахів.
Також "Телеграф" писав про те, що в центрі Києва авто пішло під землю через потужну зливу (фото).