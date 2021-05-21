Змінили скальпель на швабру: мережу шокувало "ноу-хау" російських хірургів під час операції (відео)

У Мережі з'явилося відео з операційної однієї з клінік в російському Владикавказі, де на пацієнта під наркозом ледь не впала величезна лампа.

Ролик виклав Телеграм-канал Baza.

Повідомляється, що поки пацієнт лежить на столі, лікарі за допомогою швабри лагодять операційний світильник.

"Таке відео зняли в Республіканській лікарні міста. Під час операції там вивалився світильник і мало не впав на пацієнта. За допомогою звичайної швабри його, здається, вдалося поставити на місце", - повідомляє ЗМІ з іронією, мовляв, страшно уявити, що можуть зробити російські лікарі за допомогою скальпеля.

Нагадаємо, в Самарській області РФ пенсіонер вчинив самоспалення у відділенні пошти, щоб погубити себе і всіх навколо.