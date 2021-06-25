Чому Путін ніколи не кине Лукашенка

Під час довгоочікуваної зустрічі на вищому рівні в Женеві між президентом США Джо Байденом і його російським колегою Володимиром Путіним майже не згадувалася криза в Білорусі. Однак, відомо, що в порядку денному це питання було. Схоже, що російська сторона не була зацікавлена в обговоренні цього питання.

Ян Пєкло, письменник, експерт з питань Східної Європи та Західних Балкан, колишній посол Польщі в Україні, ділиться своїм поглядом на відносини Росії і Білорусі в своїй статті на сайті Atlantic Council, переклад якої вам представляє "Телеграф".

Очевидно небажання обговорювати ситуацію в Білорусі відображає погляд Путіна на сусідню державу як на країну, що належить виключно сфері інтересів Кремля. Проте, напередодні саміту 16 червня існували серйозні припущення про те, що російський лідер дійсно може бути готовий принести в жертву Лукашенка в обмін на поступки з Заходу.

Згідно з цим сценарієм, Путін міг погодитися на усунення Лукашенко, але буде прагнути встановити дружню Кремлю заміну з лав білоруської опозиції. Цей маневр дозволить Мінську міцно втриматися на російській орбіті, одночасно відповідаючи вимогам Заходу щодо нормалізації ситуації в Білорусі, включаючи звільнення політичних в'язнів і призначення нових президентських виборів.

Неважко зрозуміти, чому такий гамбіт міг би сподобатися Путіну. Це дозволило б йому продемонструвати очевидну добру волю на світовій арені і зіграти втішну роль посередника. Це послужило б відволіканню міжнародної уваги від агресивних дій Росії до позитивних змін в Білорусі.

З технічної точки зору організація сприятливої передачі влади в Мінську створить для Росії відносно небагато проблем. Москва вже має значний вплив на всі аспекти білоруського державного апарату і в останні місяці зробила кроки зі створення підконтрольних Кремлю політичних партій в Білорусі, які могли б сприяти відповідному переходу.

Тим часом, Лукашенко міг розраховувати на отримання спеціального пенсійного пакету в Росії, призначеного для давніх прихильників Кремля, таких як колишній президент України у вигнанні Віктор Янукович.

Хоча цей сценарій дуже привабливий у всіх відносинах, Путін, схоже, рушив у протилежному напрямку. Замість того щоб використовувати білоруську кризу для ослаблення напруженості у відносинах із Заходом, він вирішив подвоїти підтримку Лукашенка. Ця безкомпромісна позиція, мабуть, краще за все проявляється в рішучому захисту, яку висловив Путін Лукашенку, з приводу недавнього акту повітряного піратства.

Рішення мінського диктатора посадити авіалайнер ЄС, що проходить через повітряний простір Білорусі, щоб затримати білоруського журналіста-дисидента, викликало міжнародне обурення і спровокувало нову хвилю санкцій. Незважаючи на це, Путін публічно підтримав дії Лукашенко і навіть зайшов так далеко, що тимчасово заблокував кілька авіакомпаній ЄС в російському повітряному просторі у відповідь на заходи, введені проти Мінська.

В кінцевому підсумку Путін, швидше за все, вирішив, що усунення Лукашенка занадто ризиковано. Російського імператора, як і раніше переслідує розпад Радянського Союзу, і він побоюється повторення демократичних повстань, які охопили Центральну Європу в кінці 1980-х років і поклали початок падіння СРСР. Це пояснює рішення Путіна в 2014 році вторгнутися в Україну після революції Євромайдану, а також складає основу його протидії триваючим антиурядовим протестам у Білорусі.

Путін визнає, що крах сусіднього режиму Лукашенка мав би прямі і потенційно катастрофічні наслідки для його власного майбутнього в Росії. Це може послужити джерелом натхнення для російських опозиційних сил, які неминуче почнуть ставити питання про те, чи зможуть вони повторити успіх протестного руху в Білорусі і повалити власного диктатора. Вибори в Держдуму призначені на вересень, і Путін не налаштований на такі виклики.

Виживання його власного режиму - не єдиний стратегічний інтерес, який визначає підхід Путіна до Білорусі. Кремлю необхідно зберегти своє домінуюче становище в країні, щоб убезпечити західні кордони Росії і розширити оточення України. Зростаюча військова присутність Росії в Білорусі також дозволяє Москві загрожувати сусіднім державам-членам НАТО Польщі, Литві та Латвії.

З російської точки зору, одним з найбільших недоліків збереження Лукашенка при владі є збиток, який він завдав хитромудрій архітектурі мінського мирного процесу. Протягом майже семи років переговори, що тривають в білоруській столиці, допомогли Росії зберегти фіктивний статус спостерігача в українському конфлікті. Однак все більш очевидна залежність Лукашенко від Москви спонукала Україну в останні місяці заявити, що Мінськ більше не є достатньо нейтральним місцем для мирних переговорів.

Перед тим, як минулого літа в Білорусі вибухнула криза, що досі триває, Лукашенко багато зробив для створення іміджу міжнародно-прийнятного організатора мирного процесу в Україні. Він підтримував дружні стосунки з Україною і демонстративно відмовлявся визнати анексію Криму Росією.

З серпня 2020 року цю позиція цілком інакша: Лукашенко звинуватив Україну в підтримці "кольорової революції" в Білорусі. Зовсім недавно він дозволив представникам окупованої Росією східної України допитати дисидента, білоруського журналіста Романа Протасевича в Мінську.

Останнім свідченням прагнення Лукашенко догодити Кремлю стало оголошення на початку червня нового національного свята, пов'язаного з нацистсько-радянським пактом і початком Другої світової війни. Починаючи з цього року, Білорусь відзначатиме День народної єдності 17 вересня - дату в 1939 році, коли Радянський Союз почав вторгнення в Польщу. В останні роки Путін відкрито захищав співробітництво СРСР з нацистською Німеччиною і гнівно відкидав твердження про те, що СРСР несе загальну відповідальність за розпалювання Другої світової війни.

Цього року святкування Дня народної єдності планується провести під час спільних військових навчань «Захід-2021», на яких велику кількість російських і білоруських військ буде розгорнуто недалеко від кордону з Польщею. Це всього лише ідея геополітичного троллінгу Путіна і Лукашенка або планується щось більш зловісне?

Що б вони не задумали, обидва правителі, здається, розуміють, що їхні долі тепер нерозривно пов'язані. Залежність Лукашенка від Росії була очевидна протягом деякого часу, але Путін у багатьох відношеннях також є заручником свого білоруського колеги. Два останніх диктатора Європи знають, що якщо один впаде, інший виявиться в небезпечному становищі. Можливо, їм це не обов'язково подобається, але Путін і Лукашенко тепер скуті авторитарним союзом.