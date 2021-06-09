Від поглинання Росією до абсолютно демократичної держави: з'явився прогноз про майбутнє Білорусі

Ситуація, що нині склалася в Білорусі. вкрай непрогнозована: її може як поглинути Росія, так білоруси можуть побудувати і повністю демократичну державу.

Про це в інтерв'ю виданню "Телеграф" розповів український соціолог, заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха.

Він відзначив, що незважаючи на те, що невизнаний міжнародним співтовариством президентом Білорусі Олександр Лукашенко "зачистив" політичне поле країни від будь-якої опозиції, вона "все ж ближче до Заходу".

"Але її може остаточно поглинути Росія. Так, може статися дуже проста річ. Білорусь буде поглинена Росією, там поставлять російські танки на кордонах з Польщею та Литвою. Все", - спрогнозував соціолог.

Якщо ж цього не станеться, то в Білорусі "може статися все що завгодно в будь-який час" - до побудови абсолютно демократичної держави.

"Але це не означає, що це обов'язково буде. У Білорусі, з моєї точки зору, обстановка непередбачувана. Все буде пов'язано з ситуацією навколо Лукашенко", - підсумував Головаха.

Читайте повний текст інтерв'ю Євгена Головахи виданню "Телеграф": "Росія може повторити долю СРСР, а ось з Білоруссю складніше, - соціолог Євген Головаха"