Росія перетворюється в неофеодальне суспільство, але є шанс на зміни - соціолог

Очікувати соціального вибуху і змін в Російській Федерації не варто: ні збіднення населення, ні санкції з боку Заходу, ні навіть війни і безглузда загибель громадян не зможе привезти до цього. Зміни можуть наступити тільки за бажанням "верхівки" цієї країни.

Про це в інтерв'ю виданню "Телеграф" розповів український соціолог, заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха.

"Необхідно оцінювати ступінь посттоталітарної стабільності. Про те, що Росія буде розвалюватися, говорять уже років 15. Мовляв, люди доходять до ручки, збіднення населення... Нічого з цього не є і не буде чинником соціального вибуху в Росії", - зазначив соціолог.

Він привів у приклад Україну, в якій не бідність була фактором соціального вибуху, а образа: "Перший Майдан пов'язаний з виборами. Другий - відкат від євроінтеграції ще б проковтнули люди, але було ж варварське побиття, яке і призвело до наступних подій".

У Росії ж ні збіднення населення, ні санкції з боку Заходу, ні навіть війни і безглузда загибель російських громадян до ексцесів привести не зможе, переконаний соціолог.

"У Росії можливо тільки те, що сталося з Радянським союзом. Коли в верхівці знайдуться люди, які захочуть щось міняти, змінити ідеологічну спрямованість всієї цієї божевільної пропаганди і варварський клімат, який там встановився", - пояснив Головаха.

Він зазначив, що нині РФ - фактично поліцейська держава, абсолютно ієрархізована, з нічим не обмеженою владою верховного правителя.

Ситуацію і свідомість пересічних росіян може змінити тільки інтелектуальна складова Росії, якщо її відпустять на вільні хліби і на свободу.

"Поки свідомість пересічних росіян повністю збігається зі свідомістю його постфеодальної верхівки, пов'язаної ще й зі спецорганами. Це, звичайно, моторошне поєднання, яке призводить до того, що Росія просто перетворюється в неофеодальне суспільство", - констатував Головаха.

При цьому він закликав не виключати перспективи розвитку подій, подібних кінця СРСР: "тоді, можливо, і підуть соціальні вибухи, зміни".

Поки ж соціолог не бачить ніяких підстав для соціального вибуху і змін, ініційованих "з низів".

Читайте повний текст інтерв'ю Євгена Головахи виданню "Телеграф": "Росія може повторити долю СРСР, а ось з Білоруссю складніше, - соціолог Євген Головаха"