Путін вперше зізнався, яким препаратом вакцинувався від коронавірусу

У середу, 30 червня, під час "Прямої лінії з президентом" лідер РФ Володимир Путін вперше зізнався, чим вакцинувався проти коронавірусу.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Путін заявив, що прищепився вакциною російського виробництва "Супутник V", яку, до речі, не визнає ВООЗ.

А раніше політик не афішував цю інформацію нібито через те, що його попросили не розповсюджуватися про препарат, "щоб уникнути конкурентної переваги".

Крім того, Путін нагадав, що є головним військовокомандувачем російською армією і вакцинувався "Супутником", як і інші військові.

Нагадаємо, що творці російської вакцини "Супутник V" заявили про зниження ефективності засобу проти нового штаму коронавірусу.

Також ми писали, що експерти ВООЗ знайшли невідповідність до норм на заводі "Фармстандарт-УфаВІТА" в Башкортостані, де виготовляють вакцину "Супутник".