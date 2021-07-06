У Росії зник літак з 29 людьми на борту: подробиці НП

У вівторок, 6 липня, в російській Камчатці з радарів зник літак Ан-26 з пасажирами на борту.

Про це передають місцеві ЗМІ і Телеграм-канали з посиланням на Головне управління МНС РФ.

Повідомляється, що Ан-26 здійснював пасажирський рейс Петропавловськ-Камчатський - Палана. За попередньою інформацією, на борту літака знаходяться 29 людей, зокрема - одна дитина і 6 членів екіпажу. Більшість пасажирів - жителі Палани, включаючи главу цього селища.

Зараз повітряне судно шукають за допомогою вертольотів співробітники регіональної пошуково-рятувальної бази і загону камчатського главку МНС. Втім, експерти не виключають, що літак міг впасти в море через помилки пілотування. Перед вильотом його перевіряли: Ан-26 був справний.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на півдні Філіппін в барангаев зазнав катастрофи військовий літак С-130. На його борту перебувало 85 осіб.

Також нагадаємо, 19 червня в Кемеровській області Росії через відмову двигунів зазнав аварії літак Л-410 (Let L 410 "Turbolet"), в якому летіли спортсмени-парашутисти.