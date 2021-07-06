У РФ - рекорд за смертністю від коронавірусу: подробиці

Росія встановила новий антирекорд за смертністю через коронавірус. За добу захворіло 23 378 осіб і померло 737 пацієнтів - це новий максимум за час пандемії в цій країні.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, найбільше жертв у Москві: 114 осіб. 99 пацієнтів померли в клініках Санкт-Петербурга - 99, 33 - в Іркутській області. Разом з тим, Міністерство охорони здоров'я повідомило про одужання 18 411 осіб.

Відзначимо, що всього з початку пандемії зафіксували 5 млн 658 тис. 672 випадків коронавірусної інфекції. На жаль, 139 316 пацієнтів не змогли перемогти ковід.

Попередній антирекорд в РФ був 29 червня. Тоді за добу померло 652 людини, при цьому новим типом вірусу заразилися 20 616 громадян.

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