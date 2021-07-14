Це не землетрус: в російському місті розверзлися гігантські тріщини і спливають трупи (фото, відео)

У російському місті Улан-Уде нічний дощ 14 липня перетворився в справжню стихію, наслідки якої нагадують землетрус. Через потоп на вулицях утворилися гігантські тріщини, одна з яких поглинула цілий трактор (дивись фото).

За інформацією росЗМІ, за ніч випала майже половина місячної норми опадів, і воду намагаються відкачати за допомогою всієї техніки, яка є в місті.

Через зливу паралізовано рух міського транспорту, а водії скаржаться на гігантські разверження землі, через які неможливо проїхати.

Втім, стихія піднесла ще один сюрприз: на вулицю Улан-Уде "приплив" труп, мабуть, захований вбивцею в каналізації. Тепер копам належить упізнати тіло і знайти зловмисника.

Раніше ми повідомляли, що в столиці РФ випала потужна злива, яка супроводжувалася шквалистим вітром. В результаті стихії на вулицях Москви обрушилися дахи, завалило машини каршерінгу і обірвало дроти.