У Росії з'явилася мутація COVID-19 "Гамма": раніше звідти в Україну потрапив штам "Дельта"

У сусідній Росії, звідки в Україну завезли штам "Дельта", тепер виявили коронавірус мутації "Гамма".

Цей варіант хвороби, який з'явився в Бразилії, як і індійський, в рази заразніший за початковий уханьський вірус.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на науковий центр Росспоживнагляду "Вектор".

За словами медиків, поки мова йде про поодинокі випадки "Гамми", яку віднесли до категорії "викликає заклопотаність".

Відзначимо, що штами "Лямбда" і "Епсілон", які зараховують до варіантів, "що викликають інтерес", на території РФ поки не фіксують.

Нагадаємо, в ВООЗ прогнозують появу нових штамів коронавірусу, які будуть небезпечніші за індійську мутацію "Дельта".