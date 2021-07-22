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Четвер, 22.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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У Росії з'явилася мутація COVID-19 "Гамма": раніше звідти в Україну потрапив штам "Дельта"

У Росії з'явилася мутація COVID-19 "Гамма": раніше звідти в Україну потрапив штам "Дельта"
Оновлено 13:02 Сьогодні Телеграф

У сусідній Росії, звідки в Україну завезли штам "Дельта", тепер виявили коронавірус мутації "Гамма".

Цей варіант хвороби, який з'явився в Бразилії, як і індійський, в рази заразніший за початковий уханьський вірус.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на науковий центр Росспоживнагляду "Вектор".

За словами медиків, поки мова йде про поодинокі випадки "Гамми", яку віднесли до категорії "викликає заклопотаність".

Відзначимо, що штами "Лямбда" і "Епсілон", які зараховують до варіантів, "що викликають інтерес", на території РФ поки не фіксують.

Нагадаємо, в ВООЗ прогнозують появу нових штамів коронавірусу, які будуть небезпечніші за індійську мутацію "Дельта".

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Delta, Росія, Гамма, Коронавірус.
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