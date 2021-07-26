Літак "Мінськ - Анталія" з туристами на борту подав сигнал лиха і швидко знижується: подробиці

26 липня командування літака авіакомпанії Belavia, який летів з Мінська в курортну Анталію, подало сигнал лиха.

Про це повідомляє російське інформагентство з посиланням на перевірені джерела в авіадиспетчерських службах.

За інформацією росЗМІ, Boeing 737 подав сигнал лиха над Воронезькою областю через годину польоту.

На момент виходу новини відомо, що повітряне судно швидко знижується і має здійснити аварійну посадку в аеропорту російського Воронежа.

Повідомляється, що даний літак з бортовим номером EW-455PA Belavia придбала всього 5 років тому і ніяких НП з ним раніше не відбувалося.

Нагадаємо, під Хабаровськом в РФ розбився легкомоторний літак з досвідченим пілотом, в результаті авіакатастрофи ніхто не вижив.

Також "Телеграф" повідомляв, що в Мережі з'явилося унікальне відео, зняте під час дозаправки літака Boeing E-4B, яку здійснюють прямо в повітрі. E-4B - так званий "літак судного дня" або "кінця світу", який призначений для президента США на випадок, якщо в світі почнеться ядерна війна або загроза подібного масштабу.