У Воронежі не сіли: Boeing 737, що летів до Туреччини на одному двигуні, відправили в Москву

У московському аеропорту "Домодєдово" 26 липня близько полудня екстрено сів літак з туристами авіакомпанії Belavia, який прямував з Мінська в Анталью, але через годину польоту подав сигнал лиха через відмову двигуна.

За інформацією росЗМІ, на борту виникла нештатна ситуація: екіпаж вийшов на зв'язок з диспетчерами і повідомив про критичне раптове зростання температури масла в двигуні, який незабаром відмовив.

Надзвичайна подія сталася над Воронежем і пілоти запросили дозвіл сісти в місцевому аеропорті. Втім, з невідомих причин Boeing 737 довелося летіти до столиці.

Повідомляється, що посадку повітряне судно здійснило успішно на одному двигуні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Мережі з'явилося унікальне відео, зняте під час дозаправки літака Boeing E-4B, яку здійснюють прямо в повітрі. E-4B - так званий "літак судного дня" або "кінця світу", який призначений для президента США на випадок, якщо в світі почнеться ядерна війна або загроза подібного масштабу.