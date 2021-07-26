У Росії матрос прийшов на пляж і запустив в людину сигнальну ракету з нагоди дня ВМФ (відео)

У Росії 25 липня в День військово-морського флоту стався кричущий випадок на пляжі.

За інформацією місцевих ЗМІ, на пляж в Приморському краї (недалеко від Владивостока) прийшов 59-річний чоловік у формі матроса. Незважаючи на натовпи відпочивальників, він дістав ракетницю і здійснив постріл в небо.

На жаль, ракета відлетіла в сторону і поранила відпочиваючу - 28-річну дівчину. Швидка відвезла потерпілу до лікарні з травмою стегна.

Зараз за даним фактом проводиться розслідування.

Нагадаємо, в Москві на Червоній площі чоловік двічі вистрілив з пістолета в повітря, а потім собі в голову. Виявилося, що це була акція "Контрольний постріл", влаштована акціоністом-художником Павлом Крисевичем, він отримав опік обличчя і затриманий поліцією.

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