Не вистачить і на 20 років: РФ виснажила легкодоступні родовища нафти і золота

Росія хоче направити з федерального бюджету додаткові мільярди на пошук корисних копалин. Вся справа в тому, що їх запаси виснажуються, і проблема посилюється тим, що нові родовища останнім часом не відкривають.

За інформацією місцевих ЗМІ, в "Росгеологіі" заявили, що необхідно збільшити витрати на геологорозвідку і виділити ще 25 млрд рублів (340 млн доларів або 9,1 млрд гривень). Мовляв, ця витрата в майбутньому окупиться і збільшить дохід країни, яка хоче знайти нові родовища нафти, золота і алмазів.

Відзначимо, що в 2018-20 роках на пошук і розвідку корисних копалин Росія витратила 87 млрд рублів. Однак виконати завдання не вдалося по 20 видам "стратегічних і дефіцитних ресурсів" - з арктичної нафти, золота, срібла, алмазів, урану, хромових руд, свинцю, вольфраму і інших. І це на тлі того, що темп виснаження запасів природних ресурсів виріс практично в два рази.

У Міненерго РФ кажуть, що з 30 млрд тонн запасів копалин рентабельними є тільки 36%. Цього не вистачить навіть на 20 років видобутку - нарікають російські чиновники.

Нагадаємо, США задумала видобувати корисні копалини на астероїдах.

Також ми писали, що Росія може претендувати на нові землі, і на цей раз метою може стати спірна британська територія в Антарктиді. Її частка продовжує залишатися важливим об'єктом для досліджень. Однак історик Ріп Балклі, який вивчає місії РФ в Антарктиді, переконаний, що Росія претендуватиме на значну частину ресурсів континенту.