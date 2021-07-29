Скачать
Четвер, 29.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Не вистачить і на 20 років: РФ виснажила легкодоступні родовища нафти і золота
Не вистачить і на 20 років: РФ виснажила легкодоступні родовища нафти і золота
Атака на "Нову пошту": у Києві та Одесі прогриміли вибухи, момент потрапив на відео
Атака на "Нову пошту": у Києві та Одесі прогриміли вибухи, момент потрапив на відео
Розкол в "Голосі" - депутати залишають партію і заявляють про узурпацію влади Кірою Рудик
Розкол в "Голосі" - депутати залишають партію і заявляють про узурпацію влади Кірою Рудик
Долар і євро знову просіли: курс валют в Україні на 29 липня
Долар і євро знову просіли: курс валют в Україні на 29 липня

Не вистачить і на 20 років: РФ виснажила легкодоступні родовища нафти і золота

Не вистачить і на 20 років: РФ виснажила легкодоступні родовища нафти і золота
14:11 Сьогодні Телеграф

Росія хоче направити з федерального бюджету додаткові мільярди на пошук корисних копалин. Вся справа в тому, що їх запаси виснажуються, і проблема посилюється тим, що нові родовища останнім часом не відкривають.

За інформацією місцевих ЗМІ, в "Росгеологіі" заявили, що необхідно збільшити витрати на геологорозвідку і виділити ще 25 млрд рублів (340 млн доларів або 9,1 млрд гривень). Мовляв, ця витрата в майбутньому окупиться і збільшить дохід країни, яка хоче знайти нові родовища нафти, золота і алмазів.

Відзначимо, що в 2018-20 роках на пошук і розвідку корисних копалин Росія витратила 87 млрд рублів. Однак виконати завдання не вдалося по 20 видам "стратегічних і дефіцитних ресурсів" - з арктичної нафти, золота, срібла, алмазів, урану, хромових руд, свинцю, вольфраму і інших. І це на тлі того, що темп виснаження запасів природних ресурсів виріс практично в два рази.

У Міненерго РФ кажуть, що з 30 млрд тонн запасів копалин рентабельними є тільки 36%. Цього не вистачить навіть на 20 років видобутку - нарікають російські чиновники.

Нагадаємо, США задумала видобувати корисні копалини на астероїдах.

Також ми писали, що Росія може претендувати на нові землі, і на цей раз метою може стати спірна британська територія в Антарктиді. Її частка продовжує залишатися важливим об'єктом для досліджень. Однак історик Ріп Балклі, який вивчає місії РФ в Антарктиді, переконаний, що Росія претендуватиме на значну частину ресурсів континенту.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 52

Все по темі:

Золото, Надра, Росія, NAFTA, Корисні копалини.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Зеленский назначил Сергея Шаптала начгенштаба ВСУ, а Александра Павлюка - командующего ООС: биографии и фото
02 На Заході б'ють на сполох - Росія може вже зараз напасти на Україну, як це було після Олімпіади в Сочі
03 Бразилію сковують морози і засипає снігом (відео)
04 Двох доз проти "Дельти" недостатньо? У Pfizer розкрили деталі нового дослідження
05 НБУ виявив сайт, що видає себе за Систему BankID. Як не стати жертвою шахраїв?
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Поліція запустила спеціальний додаток для людей з інвалідністю
Поліція запустила спеціальний додаток для людей з інвалідністю
Мати 6-річної дівчинки, убитої підлітком під Харковом, розповіла про останні години життя доньки (фото)
Мати 6-річної дівчинки, убитої підлітком під Харковом, розповіла про останні години життя доньки (фото)
Зеленський змінив &quot;верхівку&quot; української армії - хто зайняв посади (інфографіка)
Зеленський змінив "верхівку" української армії - хто зайняв посади (інфографіка)
Стало відомо, коли в Україні скасують масковий режим
Стало відомо, коли в Україні скасують масковий режим
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся