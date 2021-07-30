Росія стягує війська в Білорусь: які прогнози дають аналітики НАТО?

Один раз в чотири роки Росія і Білорусь проводять військові навчання "Захід". Вже зараз, за шість тижнів до їх початку в Білорусь почали прибувати російські війська і військова техніка.

Брайан Вітмор, старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради, ад'юнкт-професор Техаського університету в Арлінгтоні і ведучий подкасту "Вертикаль влади", в своїй статті на сайті "Atlantic Council" розповідає про майбутні спільні навчання "Захід-2021" в контексті поточної політичної ситуації в Білорусі. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Міністерство оборони Білорусі повідомило 27 липня, що новий контингент російських солдатів прибув на залізничну станцію Полонка на заході Білорусі, де їх зустріли хлібом-сіллю військовослужбовці 11-ї окремої гвардійської механізованої бригади Білорусії.

Згідно інформації незалежної Консалтингової компанії в області аерокосмічної та оборонної промисловості "Rochan Consulting", яка відстежує підготовку до Заходу-2021 у своєму блозі, ми "спостерігаємо появу в Білорусі найвідоміших, найбільш оснащених російських наземних підрозділів, що саме по собі є значним. Але це тільки початок ".

Кожні чотири роки навчання "Захід" викликають настороженість і неспокій у західних військових фахівців з планування та аналітиків, а також у країн на східному фланзі НАТО.

Напередодні навчань "Захід-2017" деякі спостерігачі побоювалися, що Росія може використовувати навчання, щоб почати новий наступ на Україну, влаштувати провокацію проти Польщі або Литви або як привід для утримання військ в Білорусі. І хоча тоді ці побоювання не виправдалися, зростає побоювання, що навчання "Захід" в цьому році, заплановані на 10-16 вересня, можуть піти за іншим сценарієм.

Під час зустрічі з білоруською громадою в Нью-Йорку на цьому тижні лідер опозиції Світлана Тихановська заявила, що побоюється, що режим Олександра Лукашенка "може використовувати присутність російських військ для шантажу своїх західних сусідів і України. Про це зараз багато говорять. Погрози можуть проявлятися по-різному".

Однією з головних відмінностей Заходу-2017 від Заходу-2021 є політичний контекст.

Ще в 2017 році Лукашенко явно не був зацікавлений в участі в конфлікті Володимира Путіна з Заходом. Тому він спробував підвищити рівень прозорості навчань, щоб захистити себе і запевнити західних сусідів Білорусі в тому, що навчання не будуть використовуватися в якості платформи для заподіяння шкоди.

Лукашенко запросив спостерігачів з семи країн (Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Швеція та Норвегія), а також представників ООН, ОБСЄ, НАТО та Червоного Хреста для спостереження за тією частиною навчань "Захід-2017", яка проходила на території Білорусі. Він також доклав усіх зусиль, щоб запевнити Україну, Польщу і країни Балтії, що він не дозволить використовувати територію Білорусі для нападу або залякування сусідніх країн.

У той час Росія була настільки незадоволена Лукашенком, що ані Путін, ані міністр оборони Сергій Шойгу не відвідали Білорусь під час навчань, а російське військове командування не залишилося на урочистий обід після навчань.

Лукашенко відповів на таке нехтування, скасувавши свої плани відвідати разом з Путіним російський військовий об'єкт. Після навчань він публічно заявив про своє бажання налагодити відносини з Заходом.

Атмосфера напередодні "Заходу-2021", м'яко кажучи, дещо загрозлива.

Жорстоке придушення інакомислення в Білорусі після абсолютно дискредитованих і суперечливих президентських виборів в серпні 2020 року, поряд з ефективним викраденням рейсу 4978 авіакомпанії Ryanair і викраденням журналіста-опозиціонера Романа Протасевича в травні 2021 року зробили білоруського диктатора персоною нон ґрата на Заході. Йому тепер нікуди звернутися, крім Москви.

Лукашенко також відступив, щоб продемонструвати свою геополітичну лояльність Москві, перетворюючи Білорусь в потенційний фронт війни Росії проти України, погрожуючи порушити торгові ланцюги поставок між Європою і Азією і використовуючи незаконну міграцію проти Литви.

Зі свого боку, Росія неухильно розширює свою політичну, економічну і військову присутність в Білорусі. Дві країни проводять в цьому році рекордну кількість військових навчань напередодні "Захід-2021", а постійна ротація російських військ означає, що російські війська де-факто постійно знаходяться в Білорусі.

Росія і Білорусь також оголосили про плани створення трьох постійних спільних центрів військової підготовки в Нижегородській і Калінінградській областях Росії і в західній частині Гродненській області Білорусі, яка межує з членами НАТО Польщею і Литвою. Примітно, що тепер Лукашенко, схоже, готовий відмовитися від свого давнього заперечення проти нової російської авіабази на території Білорусі.

І, як ніби всього цього було недостатньо, щоб змусити західних військових експертів втратити сон, Москва продовжує розміщувати війська в російських прикордонних районах, близьких до України, нібито для підготовки до Заходу-2021. У квітні міністерство оборони Росії направило війська до українського кордону, що викликало побоювання щодо нового наступу. Пізніше міністр оборони Шойгу наказав їм повернутися на свої бази. Але, за словами українських офіційних осіб, близько 80% військ і техніки залишаються в прикордонній зоні.

Перші ознаки говорять про те, що "Захід-2021" буде сильно відрізнятися від "Заходу-2017". А це означає, що вересень може стати напруженим для НАТО, західних сусідів Білорусі і України.

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