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Зеленський змінив "верхівку" української армії - хто зайняв посади (інфографіка)

Зеленський змінив "верхівку" української армії - хто зайняв посади (інфографіка)
Оновлено 13:01 Сьогодні Телеграф

Президент України Володимир Зеленський провів ряд кадрових перестановок в рядах Збройних сил країни, зокрема змінив головнокомандувача ЗСУ. Новим керівником призначили генерал-майора Валерія Залужного.

"Телеграф" підготував інфографіку за новими призначеннями в керівництві Збройних сил.

кадрові перестановки ЗСУ

Крім головнокомандувача ЗСУ, відбулася заміна начальника генерального штабу Збройних сил. Новим главою Генштабу став Сергій Шаптала, який отримав звання Героя України в 2015 році. Також на посту командувача Операцією об'єднаних сил замість Володимира Кравченка тепер генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Раніше він очолював українську миротворчу місію в Косово, і з 2020 року керував підготовкою Командування сухопутних військ ЗСУ.

Головою Служби зовнішньої розвідки України призначено Олександра Литвиненка, який змінив на цій посаді Валерія Кондратюка. Раніше Литвиненко був заступником секретаря Ради з нацбезпеки та оборони (РНБО) і очолював Національний інститут стратегічних досліджень.

Ще одне призначення поки залишається невідомим. 28 липня Зеленський звільнив командувача Десантно-штурмовими військами ЗСУ Євгена Мойсюка. Ім'я нового глави невідомо.

"Шарахання з боку в бік": генерал оцінив, як кадрові зміни в оборонному блоці можуть позначитися на безпеці України


Під "чистку" від президента потрапили не тільки Збройні сили України, але і Служба безпеки. "Телеграф" публікував список чотирьох керівників СБУ, яких звільнив Зеленський.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

ЗСУ, Володимир Зеленський, Розвідка, Сергій Шаптала, Олександр Павлюк, Олександр Литвиненко.
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