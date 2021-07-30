Розміщення військ РФ на території Білорусі: в Кремлі відреагували на запрошення Лукашенка

У Росії відреагували на слова самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка, який раніше заявив про активізацію сил НАТО на кордоні і допустив введення армії РФ.

За словами прес-секретаря російського лідера Дмитра Пєскова, якого цитують місцеві ЗМІ, влада Білорусі не зверталася з приводу можливості розміщення в республіці збройних сил РФ.

"Ніяких звернень з цього приводу від Білорусі не було. Ви знаєте, що це можливо після офіційного звернення керівництва однієї країни до керівництва іншої країни. На цей рахунок існують певні законом процедури, визначені законом повноваження. Будь-яких звернень від Білорусії з цього приводу не було", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, що Лукашенко на зустрічі з представниками місцевих органів влади заявив, що армія РФ розміститься в Білорусі в разі загрози "союзної держави".

"Якщо потрібно буде для безпеки Союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі і Росії розмістити тут збройні сили з усіма видами озброєнь - вони будуть тут розміщені негайно", - заявив раніше політик, правда, додавши, що прямо зараз настільки гострої необхідності в цьому немає.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну, Литву, Польщу, Латвію, Німеччину і США в провокаціях в країні і допустив можливість Третьої світової війни.