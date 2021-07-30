У Москві знайшли мертвим зірку серіалів "Марш Турецького" і "Закон і порядок": тіло пролежало понад 10 днів

У Москві 30 липня знайшли бездиханне тіло російського актора Максима Михайлина, який знімався в серіалах "Марш Турецького" і "Закон і порядок". За попередніми даними поліції, 46-річний чоловік помер ще 10 днів тому, і весь цей час його труп був в квартирі.

За інформацією росЗМІ, до правоохоронців звернулася подруга сім'ї артиста, яка не могла додзвонитися ні до Михайлина, ні до його матері. Прибулі за місцем проживання артиста копи розкрили двері і виявили труп. За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілі не виявили.

Тіло актора Максима Михайлина було знайдене в його квартирі в Москві. Прибулі на місце медики попередньо встановили, що чоловік помер від природних причин, слідів насильницької смерті не виявили.

Від чого в дійсності помер Михайлин, встановлять експерти.

У цій же квартирі весь цей час перебувала мати актора. Вона перенесла два інсульти і, будучи прикутою до ліжка, не могла покликати на допомогу і повідомити про смерть сина.

Нагадаємо, що раніше не стало відомого індійського актора, зірки Боллівуду, справжньої легенди - Діліпа Кумара. Актор помер у віці 98 років.