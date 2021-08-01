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Азербайджан викликав російського дипломата через висловлювання Жириновського (відео)

Азербайджан викликав російського дипломата через висловлювання Жириновського (відео)
Оновлено 15:59 Сьогодні Телеграф

Висловлювання глави ЛДПР Володимира Жириновського, який раніше відзначився заявами про необхідність "виключити Україну з ООН", привели до дипломатичного скандалу між Азербайджаном і Росією.

Причиною тому стали висловлювання Жириновського про те, що нібито Південний Кавказ є "російської зоною впливу".

"Ми повинні повернутися на всі території Російської імперії і Радянського Союзу. Південний Кавказ - це наша зона впливу. І 200 років вони були під нашими прапорами", - сказав він.

За словами глави ЛДПР, російські війська туди прийшли "не з війною", а тому що їх туди запросила Вірменія.

Також Жириновський заявив, що в Азербайджані "диктатура", і залякав тим що, якщо того захоче президент США Джо Байден, президента країни Ільхама Алієва "повалять протягом двох тижнів".

"І тільки ми зможемо врятувати його, як ми врятували Пашиняна", - додав він.

Втім, в самому Азербайджані подібні вислови були сприйняті, як упереджені й образливі.

"Поведінка людини, яка представлена в Держдумі Росії, не відповідає духу дружби і стратегічного партнерства між нашими країнами, а безвідповідальні і провокаційні заяви, спрямовані на нанесення шкоди цим відносинам, неприпустимі", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві країни.

У МЗС Азербайджану також сповістили, що тимчасовий повірений у справах Росії був викликаний для вручення ноти протесту.

Нагадаємо, Жириновський часто відрізняється провокаційними і дивними заявами, наприклад недавно він розповів російському президенту, як правильно вити на Місяць.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 57

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Азербайджан, Росія, Володимир Жириновський.
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