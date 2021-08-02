Росія готується до суду з Україною через Крим - подробиці

У так званому "російському парламенті Криму", обурившись припиненням поставок води на півострів по Північно-Кримському каналу, почали готувати позов до арбітражного суду проти України.

За словами глави комітету із законодавства "кримського парламенту" Сергія Трофімова, якого цитують російські ЗМІ, чиновники хочуть підготувати і подати документи до суду до кінця 2021 року, а зараз нібито ведуть "дуже копітку роботу, намагаючись довести збиток".

Трофимов говорить, що багато часу займе зібрати великий обсяг документів і зробити так, "щоб кожна цифра мала обгрунтування".

Відзначимо, що на початку цього місяця Генпрокуратура РФ вже звернулася зі скаргою проти України до Європейського суду з прав людини. У числі претензій - і припинення поставок води в Крим, яке росіяни іменували "водною блокадою, що обмежує права національних і мовних меншин".

Втім, суд відхилив запит росіян відповідно до правила 39 Регламенту Суду, "оскільки він не тягне за собою серйозного ризику непоправної шкоди основному праву відповідно до Європейської конвенції про права людини".

Нагадаємо, коментуючи подачу Росією скарги проти України, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що РФ сплутала ЄСПЛ з шоу на місцевому телебаченні.

Втім, екс-постпред президента України в АР Крим Борис Бабін пояснив "Телеграфу", в чому полягає небезпека такого кроку Росії.