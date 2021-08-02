У Росії хочуть судити Коломойського: за що українському олігарху загрожує 20 років в'язниці

У Росії порушили кримінальну справу проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського, якого підозрюють в створенні злочинного співтовариства.

Про це з посиланням на слідком РФ повідомляє Телеграм-канал Baza.

Виявляється, російських копів зацікавив давній скандал, пов'язаний зі створенням компанії "Татнефть", на базі якої в 1990-х виникла "Укртатнафта", яка перейшла в руки Коломойського в 2007 році. Росіян же зацікавила діяльність українця за 2006-й рік.

Мовляв, Коломойський разом з іншими великими українськими підприємцями "створив злочинне співтовариство, щоб красти нафту".

"Бізнесмени досягли своєї мети вже на наступний рік, - як вважають слідчі, Коломойський і Ко нагріли "Татнефть" на 4 млрд доларів", - повідомляють в Телеграм-каналі з посиланням на слідком РФ.

У Росії впевнені, що "Укртатнафта" отримала нафту, після чого відсторонила від роботи акціонерів з Татарстану. У зв'язку з цим в суб'єкті РФ порушили кримінальну справу за статтею "Організація злочинного співтовариства": санкція передбачає до 20 років в'язниці.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в серпні 2020 року США звинуватили Коломойського "в крадіжці мільярдів в банку, якими він колись володів", і в їх відмиванні в США. Після цього Штати заявили, що у них є інструменти для того, щоб покарати українського олігарха.