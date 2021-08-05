На росТВ заявили, що для Беленюка повернення в Україну може бути небезпечним (відео)

Російська телеведуча Ольга Скабєєва в черговий раз виступила з нападками проти України на російському ТБ. На цей раз інфоприводом стала перемога нардепа від "Слуги народу", борця греко-римського стилю Жана Беленюк на Олімпійських іграх в Токіо, після якої від станцював традиційний гопак з синьо-жовтим прапором.

Так, в ефірі пропагандистського ток-шоу "60 хвилин" Скабеева з іронією привітала спортсмена, заявивши, що Україна - не його історична батьківщина.

"Чи не ЛГБТ єдиним живі Олімпійські ігри, без BLM (Black Lives Matter, громадський рух, що виступає проти расизму і насильства по відношенню до чорношкірих, - ред.) не обійшлося", - починає свій монолог Скабєєва, називаючи нашого нардепа "бравим козаком".

Журналістка саркастично каже, що Україна після перемоги відчує "хоч якусь видиму користь від депутатів "Слуги народу".

"Хоча без зради не обійшлося. Знавці народних танців підозрюють, що Беленюк дав не традиційного українського гопака, а пустився в москальську навприсядку! Так що на батьківщині можуть виникнути питаннячка, як у випадку із Зеленським, якому пред'являли, що він замість вишиванки косоворотку надів" , - заявила телеведуча, додавши, що в Україні Беленюку тепер повертатися небезпечно.

У коментарях до відео українці називають Скабєєву божевільною і закликають нарешті замовкнути, а ось Жана Беленюка хвалять: і за золото, і за український гопак.

Як раніше повідомляв "Телеграф", народний депутат України Жан Беленюк законно отримує привітання, і не тільки від колег по політичному табору, а й від ідеологічних опонентів по парламенту.

Також ми писали, що російська пропагандистка Ольга Скабєєва висловилася про "батальйони геїв", нібито відправлених на Донбас президентами України і США Володимиром Зеленським та Джо Байденом.