Захарова вибухнула тирадою про Зеленського: "скромні хлопці" часто стають "запеклими упирями"

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова видала гнівну тираду після виходу статті DW з аналізом недавніх заяв президента України Володимира Зеленського про Донбас.

Відповідну реакцію вона оприлюднила у своєму телеграм-каналі.

"Ось так з легкої руки пані Захарової скромний єврейський хлопець, який народився в Кривому Розі, перетворився в українського націоналіста. Ним Зеленський, звичайно ж, не є ", - повідомляється в статті DW.

Цей фрагмент потрапив під критику Захарової, яка висловила думку, що "скромність не є запорукою відсутності радикальних поглядів у майбутньому".

"Історія знає тисячі прикладів, коли саме" скромні хлопці "ставали найзапеклішими упирями", - написала вона.

Крім того, вона нагадала, що Зеленський зі шкільних років веде активне соціальне життя і займався танцями, театром і діяльністю в КВН.

Разом з тим, Захарова звинуватила DW в "поширенні пропаганди".

Нагадаємо, політичний експерт і дипломат Вадим Трюхан розповів "Телеграфу", чому останнім часом змінилася риторика Зеленського.