Давайте восьмиденний по 18 годин: росіян розлютили пропозицією продовжити робочий тиждень

У Росії запропонували задуматися про роботу по суботах і неділях, щоб "витягнути країну з розрухи".

Про це в розповів перший заступник голови комітету Держдуми з економічної політики, промисловості, інноваційного розвитку і підприємництва Микола Ареф'єв, передає URA.ru.

Він розкритикував ідею введення чотириденного робочого тижня, запропонувавши працювати в режимі продовженного тижня.

"Тому що кругом розруха цілковита. Країна розвалюється на частини, а ми думаємо, що не працювати зовсім ", - сказав він.

Ареф'єв заявив, що в Росії немає інструментів і можливостей перевести працівників на чотириденний робочий тиждень.

Звісно такі заяви зіткнулися з критикою з боку користувачів мережі, які нагадали, що сам Ареф'єв з 1981 року працює в партійних структурах КПРФ і явно не має наміру лізти в забій.

В ГосДуме предложили ввести 7-дневную рабочую неделю (сми)

Изначально хотели предложить 8-ми дневную , но перед выборами решили не бесить электорат . — Игорь Глебов (@GlebovIg) August 7, 2021

В Госдуме предложили для восстановления экономики увеличить россиянам рабочую неделю. В ответ, россияне предложили для восстановления экономики посадить Госдуму в полном составе. — Леонид Ильич (@Leonid_IB) August 7, 2021

В Госдуме предложили увеличить рабочую неделю. По словам автора идеи депутата Николая Арефьева, если россияне начнут больше работать, это поможет российской экономике восстановитьсяhttps://t.co/glP8ZMfvNa pic.twitter.com/pK05ZwbtkA — Лентач (@the_lentach) August 7, 2021

"Российская экономика может восстановиться, если в стране увеличить рабочую неделю", депутат Арефьев.

Больше всего призывов много трудиться исходит от лиц,, которые себя трудом не обременяют.

Сам Арефьев .с 1981 г. "трудиться" в партийных структурах и в забой лезть не собирается. — Андрей Ермолинский (@BernarDiaz3) August 7, 2021

Як повідомлялося раніше, в Росії у глави регіонального ДАI знайшли розкішний особняк із золотим унітазом.

Втім, як виявилося пізніше, коштує вся його розкіш не так вже й багато.