В Білорусь можуть перекинути "всі сили" Росії: Лукашенко назвав умову (відео)

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко допустив можливість третьої світової війни. У цьому ключі він заявив про те, що Росія може розмістити в Білорусі не одну військову базу, а перемістити всіх своїх військових.

Про це політик розповів на прес-конференції 9 серпня.

Втім, за словами політика, зараз для Росії немає сенсу витрачати гроші і створювати тут бази.

"Я був би зацікавлений, якби тут були розміщені якісь серйозні ракетні установки, але їх не можна до театру військових дій безпосередньо підвести, прямо в город натівців, тому що вони будуть обстріляні зі звичайної зброї. Ніколи Росія сюди не пересуне зброю, тим більше ядерні установки - вони будуть під обстрілом Польщі і Литви", - розмірковував політик перед журналістами.

Нагадаємо, раніше Лукашенко здивував відповіддю на питання, скільки ще він пробуде президентом Білорусі, а також розповів про можливості наступників.

Також ми повідомляли, що самопроголошений лідер Білорусі раніше заявив про те, що переговори ТКГ в Мінську для Донбасу були результативними і "зупинили повномасштабну війну" на Сході України.