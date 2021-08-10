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Росіяни відкрили неправильний пам'ятник борщу (фото, відео)

Росіяни відкрили неправильний пам'ятник борщу (фото, відео)
Оновлено 12:28 Сьогодні Телеграф Інтернет-журнал

У Курську, РФ відкрили пам'ятник борщу. Скульптура складається з позолоченого продуктового набору, який використовують для приготування української страви. Правда - пісної версії борщу.

Про відкриття скульптури повідомило видання "МК в Черноземье".

золотой борщ

(Фото: Курський комітет культури)

Уважні користувачі мережі звернули увагу, що в борщі по-курськи не вистачає одного важливого інгредієнта - м'яса.

"Яке життя - такий і борщовий набір. Не до м'яса нині", - прокоментували відео.

Розмістилася скульптура біля місцевої галереї "АЯ", її зробили на честь Загальнопланетного дня художника. Це свято 27 років тому вигадав Олег Радін, який і є автором скульптури борщу. Відзначимо, що кожен рік в цей день відкривають невелику скульптуру.

За словами автора - борщ це улюблене блюдо художників.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія вже намагалася привласнити собі авторство українського борщу. До скандальної історії приєдналася навіть актриса кіно для дорослих Саша Грей, яка вирішила спробувати себе в якості кулінарного блогера.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 49

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Курск, Борщ, Росія, пам'ятник борщу.
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