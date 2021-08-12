Скачать
Четвер, 12.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
"У чужий Монастир": чи довго втримається на посаді змінник Авакова
"У чужий Монастир": чи довго втримається на посаді змінник Авакова
Окупанти Криму пригрозили "болючими наслідками" учасникам "Кримської платформи"
Окупанти Криму пригрозили "болючими наслідками" учасникам "Кримської платформи"
Справу екс - "слуги" Юрченка про хабарництво передали в суд
Справу екс - "слуги" Юрченка про хабарництво передали в суд
На Крим знову обрушилася негода: затопило трасу і будинки (відео)
На Крим знову обрушилася негода: затопило трасу і будинки (відео)

Масштаби розливу нафти в Чорному морі зняли з берега (відео)

Масштаби розливу нафти в Чорному морі зняли з берега (відео)
Оновлено 15:01 Сьогодні Телеграф Нафта і капітал

Розлив нафти в Чорному морі біля берегів Росії зняли на відео з берега. Раніше повідомлялося, що нафта в акваторію Чорного моря потрапила з грецького танкера "Minerva Symphony".

Масштаби забруднень - близько 80 кв. км. Відео користувачі зняли біля селища Сукко під Анапою.

Представник компанії власника танкера стверджує, що витік стався не з корабля. Надзвичайна подія сталася 7 серпня, коли танкер "Minerva Symphony" приймав нафту на морському терміналі Південно-Озерєєвка недалеко від Новоросійська. Каспійський трубопровідний консорціум, до якого належить термінал, повідомляє про усунення аварії.

Офіційну причину аварії встановлює спеціальна комісія. За інформацією підприємства - зруйнувалася внутрішня порожнина гідрокомпенсатора виносного причального пристрою.

Через розлив нафти можуть постраждати морські мешканці Чорного моря.

Раніше "Телеграф" писав, що дельфіни в Венесуелі під загрозою не тільки через розливи нафти, але на них почали полювати заради м'яса.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 40

Все по темі:

Чорне море, Екологічна катастрофа, розлив нафти.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Єгипті кобра у мікроавтобусі вбила родину з чотирьох чоловік та водія (фото)
02 Паніка передчасна: людей заспокоїли з приводу нового "більш смертоносного" штаму COVID-19
03 Путін вже почав передавати владу над Росією, але від його наступника може бути тільки гірше
04 Під загрозою тисячі видів істот: розлив нафти в Чорному морі зняли з супутника
05 Образив честь і репутацію: Гео Лерос програв справу про "плівки Єрмака"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Небезпечні пухнастики: село на Рівненщині помістили в карантин через напад скаженої білки на дитину
Небезпечні пухнастики: село на Рівненщині помістили в карантин через напад скаженої білки на дитину
Путін вже почав передавати владу над Росією, але від його наступника може бути тільки гірше
Путін вже почав передавати владу над Росією, але від його наступника може бути тільки гірше
У Єгипті кобра у мікроавтобусі вбила родину з чотирьох чоловік та водія (фото)
У Єгипті кобра у мікроавтобусі вбила родину з чотирьох чоловік та водія (фото)
День молоді 12 серпня: історія свята, народні прикмети і заборони
День молоді 12 серпня: історія свята, народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся