Масштаби розливу нафти в Чорному морі зняли з берега (відео)

Розлив нафти в Чорному морі біля берегів Росії зняли на відео з берега. Раніше повідомлялося, що нафта в акваторію Чорного моря потрапила з грецького танкера "Minerva Symphony".

Масштаби забруднень - близько 80 кв. км. Відео користувачі зняли біля селища Сукко під Анапою.

Представник компанії власника танкера стверджує, що витік стався не з корабля. Надзвичайна подія сталася 7 серпня, коли танкер "Minerva Symphony" приймав нафту на морському терміналі Південно-Озерєєвка недалеко від Новоросійська. Каспійський трубопровідний консорціум, до якого належить термінал, повідомляє про усунення аварії.

Офіційну причину аварії встановлює спеціальна комісія. За інформацією підприємства - зруйнувалася внутрішня порожнина гідрокомпенсатора виносного причального пристрою.

Через розлив нафти можуть постраждати морські мешканці Чорного моря.

Раніше "Телеграф" писав, що дельфіни в Венесуелі під загрозою не тільки через розливи нафти, але на них почали полювати заради м'яса.