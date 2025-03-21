Є велика тераса, лазня та власний ставок: як виглядає розкішний особняк Павла Зіброва під Києвом

Площа маєтку співака складає близько одного гектара

Український співак Павло Зібров, як і артистка Софія Ротару, вважають за краще жити якомога далі від міської суєти. Виконавець хіта "Хрещатик" разом із родиною переїхав під Київ, де має шикарний маєток.

"Телеграф" вирішив дізнатися, де живе Павло Зібров та як виглядає його розкішний особняк. На території є все, що забажає душа, навіть власний ставок.

Де мешкає Павло Зібров і як виглядає його особняк

Популярний український співак Павло Зібров із дружиною переїхав до Київської області, недалеко від Василькова. Свій будинок, який артист придбав понад 20 років тому, він використав як дачу, потім зрозумів, що не хоче більше жити в місті й почав облаштовувати свій маєток.

Шикарний особняк Павла Зіброва під Києвом

Його дружина Марина Володимирівна займалася дизайном і до війни багато що встигла зробити. Двоповерховий особняк Павла Зіброва виконаний в італійському стилі, там є колони, балкон і велика тераса.

Де живе Павло Зібров

На території маєтку співака, площа якого становить 1 гектар, знаходиться сад із фруктами, алея гортензій, басейн, город, літній будиночок із лазнею, де Зібров писав біля каміна свої найкращі хіти. Також артист має ділянку з виходом до ставка, де він розводить рибу.

Павло Зібров має власний вихід до ставка

Відомо, що у літньому будиночку проживає син Олександр із сім’єю, коли приїжджає погостювати, а взимку Зібров ходить туди у лазню. Усередині будівлі стоїть синтезатор, де співак може займатися творчістю під час відпочинку.

Маєток Зіброва охоплює площу 1 гектар.

Ще Зібров встановив у себе у дворі фонтан із нічним підсвічуванням, який привіз з Італії.

Павло Зібров із дружиною живе недалеко від Василькова

Коли почалася війна, російська армія неподалік Василькова підірвала нафтобазу й артист вирішив, що залишатися під Києвом небезпечно. Сім’я поїхала до Чернівців, а звідти до друзів до Іспанії.

Як виглядає будинок Павла Зіброва

За кордоном Павло Зібров влаштовував благодійні концерти, а за розкішним особняком наглядав його син Олександр. Після двох місяців за кордоном Павло та Марія повернулися додому.

"Телеграф" писав раніше, як Павло Зібров виглядав у молодості без легендарних вусів. За життя він оголював їх лише двічі.