Коса влади. Хто з голлівудських акторок міг би зіграти Юлію Тимошенко на великому екрані

Якби в Голлівуді знімали фільм про Юлію Тимошенко, кого з актрис запросили б на кастинг?

Юлія Тимошенко – справжня ветеранка української політики, вона прийшла до парламенту 1997 року і з того часу його не покидала. Народна депутатка могла б пов’язати своє життя з іншими сферами, але обрала шлях політика. І, судячи з того, як довго вона працює у Верховній Раді, її політичну кар’єру можна назвати успішною. Про таких людей, як Юлія Тимошенко, знімають кіно.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту Grok, хто з голлівудських актрис міг би зіграти Юлію Тимошенко, якби про неї знімали кіно для великих екранів.

Три акторки, які могли б зіграти Тимошенко

Народна депутатка Юлія Тимошенко — яскрава та харизматична особистість, яка довгі роки мала виражений елемент образу — косу, обвиту довкола голови. Вона має не тільки сильний характер, але й виразну зовнішність, а також має відмінне почуття стилю.

Актриса, яка могла б зіграти Тимошенко на великому екрані, повинна мати не лише зовнішню схожість і типаж української політикині, а й здатність передати її енергію, рішучість і драматичність життєвого шляху.

Меріл Стріп

Ця актриса просто королева перевтілень на екрані. Вона ідеально підійшла б на роль Юлії Тимошенко і зуміла б передати складність її образу. Меріл Стріп має неймовірний талант грати сильних жінок, а її віковий діапазон дозволяє охопити різні етапи кар’єри Юлії Володимирівни.

Меріл Стріп у ролі Тимошенко.

Анджеліна Джолі

Голлівудська суперзірка Анджеліна Джолі має неймовірну харизму і виразні риси обличчя. Все це разом із неймовірним акторським талантом допомогло б їй втілити на великому екрані образ Тимошенко. І погодьтеся, ця зачіска з обвитою навколо голови косою, їй дуже пасує.

Анджеліна Джолі у ролі Тимошенко. Фото: згенеровано Grok

Кейт Бланшетт

Ще одна актриса, яка б могла зіграти в кіно українську політикиню Юлію Тимошенко, це Кейт Бланшетт. Її акторський талант, аристократична зовнішність та вміння перевтілюватися у сильних персонажів точно підійде для такої ролі.

Кейт Бланшетт у ролі Тимошенко. Фото: згенеровано Grok

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з голлівудських акторів міг би зіграти роль Кирила Буданова у кіно. Цей актор просто майстер грати складних персонажів.