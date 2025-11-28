Сидить на шиї у колишнього? За що живе Камалія і на чому заробляє після розлучення

Камалія займається аграрним бізнесом

Українська співачка Камалія після гучного розлучення з бізнесменом Мохаммадом Захуром вибудовує власну фінансову самостійність. Сьогодні, за її словами, вона не лише співає на сцені, а й заробляє на аграрному бізнесі, хоч і досі мешкає із колишнім чоловіком в одному будинку.

У програмі "По хатах" Камалія зізналася, що займається вирощуванням лохини вже багато років. На городі співачки влітку ростуть помідори, огірки, полуниця і цим вона займається у вільний від виступів час.

Однак найцікавіше те, що у Макарівському районі Київської області артистка має поле лохини. Ці ягоди вона продає.

"Отож, якщо бачите у супермаркетах велику лохину — це наша, — зізналася Камалія

Звісно ж, це не єдине джерело доходу співачки. Окрім цього вона ще заробляє на концертах, рекламі у блозі і монетизації пісень і кліпів. Також її ексчоловік виплачує аліменти на дітей.

Камалія з чолвоіком Захуром і дітьми

Проте скільки витрачає на життя на місяць, Камалія не знає. Після початку повномасштабного вторгнення її команда зменшилась. Проте співачка утримує коней, що обходиться їй у три тисячі доларів на місяць. Також зірка зізналася, що частину коштів відкладає на "чорний день".

Співачка Камалія з колишнім чоловіком

Однак у відео блогеру Зайченку Камалія зізналася, що щомісяця витрачає понад 10 тисяч доларів лише на зарплату команді та утримання коней. Також приблизно 60 тисяч євро на рік йде тільки на навчання дітей.

Співачка Камалія

І окремо співачка наголосила на своєму уявленні про фінансову спроможність партнера. За її словами, чоловік має заробляти не менше ніж 150 тисяч доларів щомісяця — саме так вона бачить "базовий рівень" достатку.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки заробляє матюкливий "стоматолог" із ТікТок. Власник стоматології Ideale Олексій Мухін має юридичну освіту, а також закінчував академію управління персоналом при президентові України.