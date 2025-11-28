Сидит на шее у бывшего? За что живет Камалия и на чем зарабатывает после развода

Камалия занимается аграрным бизнесом

Украинская певица Камалия после громкого развода с бизнесменом Мохаммадом Захуром выстраивает собственную финансовую самостоятельность. Сегодня, по ее словам, она не только поет на сцене, но и зарабатывает на аграрном бизнесе, хоть и до сих пор живет с бывшим мужем в одном доме.

В программе "По хатам" Камалия призналась, что занимается выращиванием голубики уже много лет. На огороде певицы летом растут помидоры, огурцы, клубника и этим она занимается в свободное от выступлений время.

Однако самое интересное, что в Макаровском районе Киевской области артистка имеет поле голубики. Эти ягоды она продает.

"Итак, если видите в супермаркетах большую голубику — это наша, — призналась Камалия

Конечно, это не единственный источник дохода певицы. Кроме того, она еще зарабатывает на концертах, рекламе в блоге и монетизации песен и клипов. Также ее экс-муж выплачивает алименты на детей.

Однако, сколько тратит на жизнь на месяц, Камалия не знает. После начала полномасштабного вторжения ее команда скоратилась. Однако певица содержит лошадей, что обходится ей в три тысячи долларов в месяц. Также звезда призналась, что часть средств откладывает на "черный день".

Однако в видео блогера Зайченко Камалия призналась, что ежемесячно тратит более 10 тысяч долларов только на зарплату команде и содержание лошадей. Также примерно 60 тысяч евро в год уходит только на обучение детей.

И отдельно певица отметила свое представление о финансовой состоятельности партнера. По ее словам, мужчина должен зарабатывать не менее 150 тысяч долларов ежемесячно — именно так он видит "базовый уровень" достатка.

