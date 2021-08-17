"Шахтар" позбудеться Марлоса і Мораеса

"Шахтар" не збирається продовжувати контракти відразу з декількома гравцями основи.

Донецький "Шахтар" попрощається з трьома ключовими гравцями, зокрема, двома натуралізованими бразильцями Марлосом і Жуніором Мораесом. Про це розповів український спортивний журналіст Ігор Циганик в авторській передачі "Циганик LIVE" на YouTube-каналі Football Hub.

За словами журналіста, донеччани не продовжуватимуть угоди відразу з декількома виконавцями, оскільки головний тренер "Гірників" Роберто Де Дзербі не бачить в них потенціалу. Під роздачу потраплять Жуніор Мораес, який відновлюється від травми, Марлос, сильно здавший у грі, і Дентіньо. Циганик зазначив, що італійський фахівець будує в "Шахтарі" нову команду, а ці футболісти покинуть клуб після закінчення діючих угод.

"Я не думаю, що на Дентіньо, Марлоса і Мораеса розраховує Де Дзербі. Вони себе вичерпали", — заявив Циганик.

Відзначимо, контракти всіх трьох гравців закінчуються в грудні 2021 року.

Нагадаємо, "Шахтар" 17 серпня проведе перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів з "Монако". У нас на сайті будуть доступні відео голів цього поєдинку в режимі-live.

Раніше Циганик розповів про ситуацію зі складом збірної України на вересневі матчі.