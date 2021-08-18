В збірній України з’явилися нові імена після призначення Петракова

Олександр Петраков озвучив імена новачків збірної України.

Новоспечений виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков в коментарі для Української асоціації футболу розповів про декілька новачків команди.

У своєму першому інтерв’ю на новій посаді 64-річний фахівець розповів, що додав кілька імен в розширений склад збірної України на найближчі матчі. Зокрема, в розташування національної команди прибудуть представник "Славії" (Прага) Тарас Качараба і гравець "Шахтаря" Данило Сікан. Крім того, до резервного списку футболістів "Синьо-жовтих" потрапив Сергій Булеца із "Зорі".

"Буде 26 гравців. До 24 вже названих футболістів основного списку буде добавлено ще двоє — Тарас Качараба і Данило Сікан", — заявив Петраков в коментарі для YouTube-каналу УАФ.

Додамо, що перші матчі під керівництвом Петракова збірна України проведе на початку вересня в рамках відбору на чемпіонат світу-2022. 1 вересня на українців чекає гра з Казахстаном, а 4-го — з Францією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що про призначення Петракова стало відомо в ніч на 18 серпня.