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Суперниця Ястремської після матчу назвала українку с*кою (відео)

Автор
М. Корнілов
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Суперниця Ястремської після матчу назвала українку с*кою (відео) Новина оновлена 18 серпня 2021, 15:42
Даяна Ястремська

Зі скандалом завершився тенісний матч Даяни Ястремської в США.

Українська тенісистка Даяна Ястремська з великим скандалом пробилася в 1/16 фіналу турніру в Цинциннаті.

В 1/32 фіналу 21-річна українка здолала місцеву спортсменку Кеті Макнеллі з рахунком 7:6 (7:3), 7:6 (7:1). Градус суперництва в протистоянні додав і той факт, що трибуни підтримували "свою" тенісистку, а Даяні бракувало овацій.

У підсумку по завершенню матчу, який тривав більше двох годин, нерви у обох тенісисток не витримали. Українка показала демонстративний жест трибунам, які були налаштовані проти неї, а потім пройшла повз опонентки, яка чекала традиційного рукостискання. В результаті Даяна таки потиснула руку Макнеллі, проте американка, розвернувшись, назвала українку "чортовою с*кою".

Скандальний момент за участю тенісисток потрапив на відео.

У наступному раунді турніру Ястремська зіграє проти Барбори Крейчікової із Чехії. Ця гра відбудеться в ніч на 19-е серпня (час київський).

"Телеграф" нагадує, що Даяна довгий час була дискваліфікована за допінг. Пізніше українку виправдали і вона повернулася в тур.

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