Укр

Соперница Ястремской после матча назвала украинку с*кой (видео)

Автор
М. Корнилов
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Автор
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Соперница Ястремской после матча назвала украинку с*кой (видео) Новость обновлена 18 августа 2021, 15:42
Даяна Ястремская

Со скандалом завершился теннисный матч Даяны Ястремской в США.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская с большим скандалом пробилась в 1/16 финала турнира в Цинциннати.

В 1/32 финала 21-летняя украинка одолела местную спортсменку Кэти Макнелли со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:1). Градус соперничества в противостоянии добавил и тот факт, что трибуны поддерживали "свою" теннисистку, а Даяне овации не доставались.

В итоге по завершению матча, который длился больше двух часов, нервы у обеих теннисисток не выдержали. Украинка показала демонстративный жест трибунам, которые были настроены против нее, а затем прошла мимо оппонентки, которая ждала традиционного рукопожатия. В итоге Даяна таки пожала руку Макнелли, однако американка, развернувшись, назвала украинку "чертовой с*кой".

Скандальный момент с участием теннисисток попал на видео.

В следующем раунде турнира Ястремская сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии. Эта игра состоится в ночь на 19-е августа (время киевское).

"Телеграф" напоминает, что Даяна долгое время была дисквалифицирована за допинг. Позже украинку оправдали и она вернулась в тур.

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