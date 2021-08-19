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Марлос попрощався зі збірною України

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Марлос попрощався зі збірною України Новина оновлена 19 серпня 2021, 16:10
Марлос у футболці збірної України

Півзахисник Марлос виступив із заявою щодо своїх виступів у збірній України.

Футболіст "Шахтаря" Марлос попрощався зі збірною України. Про це розповів сам гравець в коментарі для офіційного сайту "Гірників".

За словами 33-річного Марлоса, він вже не може грати на високому рівні велику кількість ігор через певні проблеми зі здоров’ям, пов’язаних з перенесеною операцією. Півзахисник подякував усім, хто дозволив йому стати українцем і захищати честь країни на рівні збірних. Крім того, український бразилець не забув і про партнерів по команді, вболівальників, а також Андрія Шевченка, який довірився йому. Марлос побажав удачі "Жовто-синім", зазначивши, що у національної команди велике майбутнє.

"Моя історія в збірній закінчена, але серце завжди буде з цією командою і хлопцями", — цитує Марлоса прес-служба "Шахтаря".

Марлос зіграв за збірну України 26 матчів і відзначився одним голом (в ворота Литви). Дебютував хавбек за національну команду в грі проти Косово (06.10.2017)

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у збірної України з’явився новий наставник, який замінив після Євро-2020 Андрія Шевченка.

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