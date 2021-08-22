"Шахтар" — "Монако": де і коли дивитися стиковий матч Ліги чемпіонів

"Шахтар" і "Монако" зіграють за потрапляння в груповий етап Ліги чемпіонів.

У середу, 25 серпня, донецький "Шахтар" в рамках матчу-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 прийме "Монако". У прямому ефірі в Україні цю гру покаже сервіс Megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Шахтар" — "Монако" відбудеться в Харкові на ОСК "Металіст", початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. Ексклюзивна трансляція поєдинку буде доступна на ОТТ Megogo (потрібно платна підписка, — прим. ред.) Вартість пробної підписки — 1 грн. Крім того, у нас на сайті в оперативному доступі з’являться відео голів.

"Телеграф" нагадує, що в першому матчі, який відбувся в Монако, "Гірники" здобули мінімальну перемогу, що значно наблизило їх до групової стадії Ліги чемпіонів, куди потрапить переможець двоматчевого протистояння. Той, хто програє, в свою чергу, відправиться в груповий етап Ліги Європи. Відзначимо, з сезону 2021/22 в турнірах під егідою УЄФА не діє правило виїзного гола.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бразилець Вітіньо відмовив "Шахтарю".