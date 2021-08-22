"Шахтар" — "Монако": букмекери спантеличили прогнозом на стиковий матч Ліги чемпіонів

"Шахтар" і "Монако" розіграють путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.

"Шахтар" знову є аутсайдером у протистоянні з "Монако" в Лізі чемпіонів. Букмекерська контора Парі-Матч оновила коефіцієнти на матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22.

На думку фахівців, "Гірники" знову мають менше шансів на перемогу — коефіцієнт 2,80 на перемогу донеччан проти 2,41 — на успіх "Монегасків", нічия котирується коефіцієнтом 3,60. У той же час аналітики Парі-Матч вважають, що "Шахтар" пройде "Монако" за сумою двох матчів — 1,30 проти 3,50, а вірогідним результатом гри-відповіді стане нічия 1:1 (коефіцієнт 6,80).

Прогноз букмекерів на матч раунду плей-офф Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Монако" (дані за 22 серпня):

Парі-Матч: (перемога "Шахтаря" 2,80 — нічия 3,60 — перемога "Монако" 2,41)

Нагадаємо, перша гра між командами пройшла в Монако і завершилася перемогою донеччан з рахунком 0:1. Матч-відповідь відбудеться в середу, 25 серпня, в Харкові на стадіоні "Металіст". Раніше "Телеграф" повідомляв, де і о котрій дивитися цю гру в Україні.