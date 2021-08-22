"Динамо" розгромило лідера чемпіонату України (відео)
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"Динамо" одноосібно очолило турнірну таблицю УПЛ.
У неділю, 22 серпня, "Динамо" в рамках матчу 5-го туру чемпіонату України обіграло "Десну". Зустріч, яка пройшла в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 4:0.
Перемогу киянам добули Віталій Буяльський, який оформив дубль, і Віктор Циганков, який реалізував пенальті. Крім того, під завісу поєдинку Тарас Завійський зрізав м’яч в свої ворота. Відзначимо, особливо красивим вийшов перший гол Буяльського. Хавбек з лінії штрафного влучив у самісіньку "дев’ятку". До слова, пенальті в ворота чернігівців був призначений тільки після перегляду VAR.
Цей успіх дозволив "Динамо" (13 очок) одноосібно очолити турнірну таблицю УПЛ, "Десна" (12 очок) — третя. У наступному турі "Біло-сині" зіграють проти "Колоса" (28.08.2021), а "Десна" проведе матч вдома з "Вересом" (29.08.2021).
Крім того, в неділю, "Маріуполь" в матчі-трилері поступився "Зорі" з рахунком 3:4.
Також 22 серпня "Колос" вдома програв "Олександрії" з рахунком 0:1.
З результатами та відеоогляди матчів 4-го туру чемпіонату України можна ознайомитися у нас на сайті.
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