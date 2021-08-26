Рус

"Шахтар" вирвав нічию з "Монако" і пробився в груповий етап Ліги чемпіонів (відео)

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
Читати російською
Автор
112
"Шахтар" вирвав нічию з "Монако" і пробився в груповий етап Ліги чемпіонів (відео) Новина оновлена 26 серпня 2021, 01:11
"Шахтар" — "Монако"

"Шахтар" і "Монако" видали емоційну дуель у відборі Ліги чемпіонів.

У середу, 25 серпня, донецький "Шахтар" в рамках матчу-відповіді відбіркового раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 зіграв з "Монако". Зустріч, що проходила в Харкові на стадіоні "Металіст", завершилася з рахунком 2:2. Таким чином, в груповий етап ЛЧ пробився "Шахтар", а "Монако" зіграє в Лізі Європи.

"Монегаски" здорово провели перший тайм, приголомшивши донеччан двома голами. "Кривдником" "Шахтаря" виступив Віссам Бен Єддер. Спочатку французький форвард вдало зіграв на добиванні після не кращого сейву Пятова, а під завісу першої половини 31-річний нападник без проблем замкнув простріл Кайо Енріке зліва. У другому таймі донеччани вирівняли гру і зуміли відквитати м’яч зусиллями Марлоса. Команди довели справу до екстра-таймів, де успіху досяг "Шахтар". На 114-й хвилині донеччани провели разючу атаку, що призвело до автоголу Рубена Агиляра.

"Шахтар" 2: 2 "Монако"

Голи: Марлос 74’, Рубен Агиляр 114’ (автогол) — Бен Єддер 18’, 39’

Перший матч — 1: 0

"Телеграф" нагадує, що перший матч, який проходив в Монако, завершився мінімальною перемогою "Гірників" з рахунком 0: 1. Таким чином, за сумою двох поєдинків в наступний раунд Ліги чемпіонів пробився "Шахтар".

Жеребкування групового етапу ЛЧ відбудеться в четвер, 26 серпня, в Стамбулі. Раніше "Телеграф" повідомляв, де і о котрій дивитися цей захід в Україні. Жеребкування Ліги Європи пройде в п’ятницю, 27 серпня.

Шанс для Росії: як Путін використовує перемогу "Талібану" в боротьбі проти США
Світ
Шанс для Росії: як Путін використовує перемогу "Талібану" в боротьбі проти США
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Шанс для Росії: як Путін використовує перемогу "Талібану" в боротьбі проти США
Шанс для Росії: як Путін використовує перемогу "Талібану" в боротьбі проти США
Дата публікації
Категорія
У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
Дата публікації
Категорія
Керувати Кривим Рогом після загибелі мера буде Вілкул
Керувати Кривим Рогом після загибелі мера буде Вілкул
Дата публікації
Категорія
Прапороносець збірної завоювала перше "золото" для України на Паралімпіаді в Токіо
Прапороносець збірної завоювала перше "золото" для України на Паралімпіаді в Токіо
Дата публікації
Категорія
"Ви не підходите...": президент Естонії розговорилася, кажучи про перспективи України в ЄС
"Ви не підходите...": президент Естонії розговорилася, кажучи про перспективи України в ЄС