"Шахтар" вирвав нічию з "Монако" і пробився в груповий етап Ліги чемпіонів (відео)

"Шахтар" і "Монако" видали емоційну дуель у відборі Ліги чемпіонів.

У середу, 25 серпня, донецький "Шахтар" в рамках матчу-відповіді відбіркового раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 зіграв з "Монако". Зустріч, що проходила в Харкові на стадіоні "Металіст", завершилася з рахунком 2:2. Таким чином, в груповий етап ЛЧ пробився "Шахтар", а "Монако" зіграє в Лізі Європи.

"Монегаски" здорово провели перший тайм, приголомшивши донеччан двома голами. "Кривдником" "Шахтаря" виступив Віссам Бен Єддер. Спочатку французький форвард вдало зіграв на добиванні після не кращого сейву Пятова, а під завісу першої половини 31-річний нападник без проблем замкнув простріл Кайо Енріке зліва. У другому таймі донеччани вирівняли гру і зуміли відквитати м’яч зусиллями Марлоса. Команди довели справу до екстра-таймів, де успіху досяг "Шахтар". На 114-й хвилині донеччани провели разючу атаку, що призвело до автоголу Рубена Агиляра.

"Шахтар" 2: 2 "Монако"

Голи: Марлос 74’, Рубен Агиляр 114’ (автогол) — Бен Єддер 18’, 39’

Перший матч — 1: 0

"Телеграф" нагадує, що перший матч, який проходив в Монако, завершився мінімальною перемогою "Гірників" з рахунком 0: 1. Таким чином, за сумою двох поєдинків в наступний раунд Ліги чемпіонів пробився "Шахтар".

Жеребкування групового етапу ЛЧ відбудеться в четвер, 26 серпня, в Стамбулі. Раніше "Телеграф" повідомляв, де і о котрій дивитися цей захід в Україні. Жеребкування Ліги Європи пройде в п’ятницю, 27 серпня.