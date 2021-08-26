Українські силачі протягнули "Мрію" (відео)

Українські богатирі здійснили немислиме.

У четвер, 26 серпня, на аеродромі "Антонов" (Гостомель) українські силачі встановили національний рекорд, зрушивши літак АН-225 "Мрія" з місця з першої спроби. Про це повідомляє КП в Україні.

Захід був приурочений до 30-річчя Дня Незалежності України, а встановити рекорд зважилися вісім українських силачів: Денис Бережник (Хуст), Віталій Герасимов (Дніпро), Денис Дубровський й (Миколаїв), Сергій Конюшок (Київ), Богдан Ксенчук (Кривий Ріг), Олександр Лашин (Маріуполь), Сергій Пономарьов (Київ), Володимир Рекша (Львів)

Богатирі, незважаючи на не найкращі погодні умови, зуміли зрушити з місця і протягнути найбільший транспортний літак у світі на 4 метри і 30 сантиметрів за хвилину і 13 секунд. Даний рекорд зафіксував представник національного реєстру рекордів Віталій Зорін. Відзначимо, вага літака з паливом становила 330 тонн, а на це досягнення українським силачам знадобилася всього одна спроба.

У ролі судді виступив прославлений український богатир, а нині народний депутат 9-го скликання Василь Вірастюк.

"Телеграф" нагадує, що АН-225 "Мрія" взяв участь у святкуванні 30-ї річниці Дня незалежності України, пролетівши над Хрещатиком на висоті 400 м.