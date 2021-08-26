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Украинские силачи протащили "Мрию" (видео)

Автор
М. Корнилов
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Украинские силачи протащили "Мрию" (видео) Новость обновлена 26 августа 2021, 13:54
Украинские стронгмены сдвинули с места АН-225 "Мрия"

Украинские богатыри осуществили немыслимое.

В четверг, 26 августа, на аэродроме "Антонов" (Гостомель) украинские силачи установили национальный рекорд, сдвинув самолет АН-225 "Мрия" с места с первой попытки. Об этом сообщает КП в Украине.

Мероприятие было приурочено к 30-летию Дня Независимости Украины, а установить рекорд решились восемь украинских силачей: Денис Бережник (Хуст), Виталий Герасимов (Днепр), Денис Дубровский (Николаев), Сергей Конюшок (Киев), Богдан Ксенчук (Кривой Рог), Александр Лашин (Мариуполь), Сергей Пономарев (Киев), Владимир Рекша (Львов)

Богатыри, несмотря на не лучшие погодные условия, сумели сдвинуть с места и протянуть самый большой транспортный самолет в мире на 4 метра и 30 сантиметров за минуту и 13 секунд. Данный рекорд зафиксировал представитель национального реестра рекордов Виталий Зорин. Отметим, вес самолета с топливом составлял 330 тонн, а на это достижение украинским силачам понадобилась всего одна попытка.

В роле судьи выступил прославленный украинский богатырь, а ныне народный депутат 9-го созыва Василий Вирастюк.

"Телеграф" напоминает, что АН-225 "Мрия" принял участие в праздновании 30-й годовщины Дня независимости Украины, пролетев над Хрещатиком на высоте 400 м.

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