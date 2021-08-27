Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір

На Паралімпіаді в Токіо завершився 3-й змагальний день.

У п’ятницю, 27 серпня, на Паралімпіаді в Токіо завершився третій ігровий день. Збірна України сьогодні зуміла здобути 13 нагород, включаючи два "золота". Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

"Золото" в третій змагальний день завоювала Мар’яна Шевчук в пауерліфтингу (до 55 кг). Ще одну нагороду найвищого ґатунку принесла Україні Анна Стеценко, яка виграла заплив на 400 метрів вільним стилем (клас — S13).

Читайте також: Категорія Спорт Паралімпіада в Токіо: медальний залік Повний медальний залік Паралімпійських ігор у Токіо.

Срібні нагороди виграли:

Владислав Білий — метання списа

— метання списа Анастасія Москаленко — метання булави

— метання булави Сергій Кліпперт — плавання, 100 м на спині (клас — S12)

— плавання, 100 м на спині (клас — S12) Андрій Трусов — плавання, 200 м комплексом (клас — SM7)

— плавання, 200 м комплексом (клас — SM7) Кирило Геращенко — плавання, 400 м вільним стилем (клас — S13)

— плавання, 400 м вільним стилем (клас — S13) Катерина Денисенко — плавання, 100 м на спині (клас — S8)

— плавання, 100 м на спині (клас — S8) Євгенія Бреус, Олена Федота і Наталя Мандрик — командна шпага

Бронзові нагороди вибороли:

Юлія Павленко — стрибки в довжину

— стрибки в довжину Єгор Дементьєв — велотрек, гонка переслідування на 4000 м (клас — С5)

— велотрек, гонка переслідування на 4000 м (клас — С5) Юлія Іваницька — дзюдо (до 48 кг)

— дзюдо (до 48 кг) Наталія Ніколайчук — дзюдо (до 52 кг)

Таким чином, на рахунку паралімпійської збірної України вже 22 медалі, що на три більше, ніж у наших олімпійців на Іграх в Токіо. У медальному заліку Паралімпіади-2020 Україна займає 9-е місце (4-е, за загальною кількістю нагород). Лідирує Китай, друге місце у Великобританії, а третє — у команди паралімпійського комітету Росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в другий змагальний день на Паралімпіаді українці здобули лише одну медаль.