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Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір

Автор
М. Корнілов
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Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір Новина оновлена 27 серпня 2021, 17:01
Паралімпіада в Токіо

На Паралімпіаді в Токіо завершився 3-й змагальний день.

У п’ятницю, 27 серпня, на Паралімпіаді в Токіо завершився третій ігровий день. Збірна України сьогодні зуміла здобути 13 нагород, включаючи два "золота". Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

"Золото" в третій змагальний день завоювала Мар’яна Шевчук в пауерліфтингу (до 55 кг). Ще одну нагороду найвищого ґатунку принесла Україні Анна Стеценко, яка виграла заплив на 400 метрів вільним стилем (клас — S13).

Срібні нагороди виграли:

  • Владислав Білий — метання списа
  • Анастасія Москаленко — метання булави
  • Сергій Кліпперт — плавання, 100 м на спині (клас — S12)
  • Андрій Трусов — плавання, 200 м комплексом (клас — SM7)
  • Кирило Геращенко — плавання, 400 м вільним стилем (клас — S13)
  • Катерина Денисенко — плавання, 100 м на спині (клас — S8)
  • Євгенія Бреус, Олена Федота і Наталя Мандрик — командна шпага

Бронзові нагороди вибороли:

  • Юлія Павленко — стрибки в довжину
  • Єгор Дементьєв — велотрек, гонка переслідування на 4000 м (клас — С5)
  • Юлія Іваницька — дзюдо (до 48 кг)
  • Наталія Ніколайчук — дзюдо (до 52 кг)

Таким чином, на рахунку паралімпійської збірної України вже 22 медалі, що на три більше, ніж у наших олімпійців на Іграх в Токіо. У медальному заліку Паралімпіади-2020 Україна займає 9-е місце (4-е, за загальною кількістю нагород). Лідирує Китай, друге місце у Великобританії, а третє — у команди паралімпійського комітету Росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в другий змагальний день на Паралімпіаді українці здобули лише одну медаль.

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