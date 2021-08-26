Паралимпиада в Токио: итоги второго соревновательного дня

Украина — в топ-10 медального зачета Паралимпиады-2020.

В четверг, 26 августа, на Паралимпийских играх в Токио завершился второй соревновательный день. Сборная Украины добыла в этот день всего одну награду. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

После медального дождя, который устроили украинским болельщикам наши паралимпийцы в первый соревновательный день, 25 августа, "Желто-синие" сбавили обороты. Единственную награду сегодня завоевала Елизавета Мерешко. Украинская пловчиха в квалификации установила мировой рекорд в заплыве на дистанции 200 метров в классе SM6, однако в финале ее достижение побила британка Мэйси Саммерс-Ньютон, которая и завоевала "золото". Для Елизаветы, которая выиграла "серебро", эта медаль стала второй на текущих Играх и седьмой на Олимпиадах в целом.

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По итогам второго соревновательного дня у сборной Украины 9 наград (1 "золото", 6 серебряных медалей и 2 "бронзы"). Лидирует в медальном зачете Китай с 8 золотыми медалями, 5 серебряными наградами и 10 "бронзами", Великобритания (6-7-3) — вторая, команда паралимпийского комитета России (6-5-6) — третья.

Ранее "Телеграф" сообщал, где в Украине смотреть в прямом эфире Паралимпийские игры.