Укр

Паралимпиада в Токио: итоги второго соревновательного дня

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Паралимпиада в Токио: итоги второго соревновательного дня Новость обновлена 26 августа 2021, 16:36
Паралимпиада в Токио

Украина — в топ-10 медального зачета Паралимпиады-2020.

В четверг, 26 августа, на Паралимпийских играх в Токио завершился второй соревновательный день. Сборная Украины добыла в этот день всего одну награду. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

После медального дождя, который устроили украинским болельщикам наши паралимпийцы в первый соревновательный день, 25 августа, "Желто-синие" сбавили обороты. Единственную награду сегодня завоевала Елизавета Мерешко. Украинская пловчиха в квалификации установила мировой рекорд в заплыве на дистанции 200 метров в классе SM6, однако в финале ее достижение побила британка Мэйси Саммерс-Ньютон, которая и завоевала "золото". Для Елизаветы, которая выиграла "серебро", эта медаль стала второй на текущих Играх и седьмой на Олимпиадах в целом.

По итогам второго соревновательного дня у сборной Украины 9 наград (1 "золото", 6 серебряных медалей и 2 "бронзы"). Лидирует в медальном зачете Китай с 8 золотыми медалями, 5 серебряными наградами и 10 "бронзами", Великобритания (6-7-3) — вторая, команда паралимпийского комитета России (6-5-6) — третья.

Ранее "Телеграф" сообщал, где в Украине смотреть в прямом эфире Паралимпийские игры.

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