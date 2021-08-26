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Паралімпіада в Токіо: підсумки другого змагального дня

Автор
М. Корнілов
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Автор
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Паралімпіада в Токіо: підсумки другого змагального дня Новина оновлена 26 серпня 2021, 16:36
Паралімпіада в Токіо

Україна — в топ-10 медального заліку Паралімпіади-2020.

У четвер, 26 серпня, на Паралімпійських іграх в Токіо завершився другий змагальний день. Збірна України здобула в цей день всього одну нагороду. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Після медального дощу, який влаштували українським уболівальникам наші паралімпійці в перший змагальний день, 25 серпня, "Жовто-сині" збавили оберти. Єдину нагороду сьогодні завоювала Єлизавета Мерешко. Українська плавчиха в кваліфікації встановила світовий рекорд у запливі на дистанції 200 метрів у класі SM6, однак у фіналі її досягнення побила британка Мейсі Саммерс-Ньютон, яка і завоювала "золото". Для Єлизавети, яка виграла "срібло", ця медаль стала другою на поточних Іграх і сьомою на Олімпіадах в цілому.

За підсумками другого змагального дня у збірної України 9 нагород (1 "золото", 6 срібних медалей і 2 "бронзи"). Лідирує в медальному заліку Китай з 8 золотими медалями, 5 срібними нагородами і 10 "бронзами", Великобританія (6-7-3) — друга, команда паралімпійського комітету Росії (6-5-6) — третя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де в Україні дивитися в прямому ефірі Паралімпійські ігри.

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