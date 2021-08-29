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Новий тренер збірної України категорично проти виклику футболістів з Росії (відео)

Автор
М. Корнілов
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Новий тренер збірної України категорично проти виклику футболістів з Росії (відео) Новина оновлена 29 серпня 2021, 13:34
Олександр Петраков в формі збірної України

Футболістів з чемпіонату Росії в збірній України не буде.

Виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков в ході представлення свого тренерського штабу прокоментував ситуацію з українськими футболістами з чемпіонату Росії, яких не викликають у національну команду. Тренер підкреслив, що не має наміру запрошувати в свою команду таких гравців.

Фахівець підкреслив, що навіть не розглядає питання виклику в збірну України футболістів з РФ. Своє рішення він підкріпив розповіддю про величезну кількість загиблих героїв, фотографії яких розміщені на вулицях Києва.

"Ні футболістів з Росії, ні примирення апріорі бути не може", — заявив Петраков.

Олександр підкреслив, для того щоб дана ситуація змінилася необхідний час, а на даному етапі виклик футболістів з РПЛ в збірну України просто неможливий.

"Телеграф" нагадує, що УАФ оголосила про співпрацю з Петракова в ніч на 18-е серпня. Наставник отримав команду у складний час, адже збірній України вже 1 та 4 вересня треба грати матчі відбору на ЧС-2022 проти Казахстану та Франції відповідно.

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