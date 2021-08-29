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Представлений новий тренерський штаб збірної України з футболу (відео)

Автор
М. Корнілов
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Автор
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Представлений новий тренерський штаб збірної України з футболу (відео) Новина оновлена 29 серпня 2021, 12:42
Олександр Петраков на тренуванні юнацької збірної України

Олександр Петраков визначився зі своїми помічниками.

У неділю, 29 серпня, відбулася презентація тренерського штабу збірної України з футболу. Про це повідомляє УАФ.

Допомагати виконуючому обов’язки головного тренера збірної України Олександру Петракову будуть Андрій Анненков, Олександр Шовковський, Іван Баштовий і В’ячеслав Руженцев. Відзначимо, Шовковський працював в стані "Жовто-синіх" разом з попереднім головним тренером команди Андрієм Шевченком, який несподівано після Євро-2020 оголосив про свій відхід.

В ході презентації наставники і його помічники відповідали на питання журналістів:

Відзначимо, Петраков і Ко дебютують у збірній України одразу ж з офіційних матчів. На початку вересня нашій команді належить зіграти два важливих поєдинки в рамках відбору на ЧС-2022. У середу, 1 вересня, "Жовто-сині" зіграють на виїзді з Казахстаном, а в суботу, 4 вересня, українці проведуть домашній поєдинок з Францією.

"Телеграф" нагадує, що Петраков був призначений в. о. головного тренера збірної України в ніч на 18-е серпня. Після цього фахівець відразу заявив кількох новачків в розширений список національної команди.

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