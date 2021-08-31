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Українець Коваль після дискваліфікації суперника став паралімпійським чемпіоном Токіо

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Максим Коваль Новина оновлена 31 серпня 2021, 16:12
Максим Коваль

Максим Коваль несподівано виграв "золото" в Токіо.

Український легкоатлет Максим Коваль став чемпіоном на Паралімпіаді Токіо в штовханні ядра. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У фіналі турніру серед чоловіків в класі F20 Коваль здобув перемогу зі світовим рекордом, штовхнувши снаряд на 17,34 м. "Срібло" в цій дисципліні завоював ще один українець Олександр Яровий (17,30 м). "Бронзу" здобув грек Николаїдіс Ефстратіос (15.93 м). Додамо, що малайзійський атлет Мухаммад Зіяд Золкефлі штовхнув ядро далі, ніж українці, проте в офіційному протоколі його спроби не зарахували. До слова, Яровий показав свій найкращий результат в кар’єрі.

Результати в штовханні ядра серед чоловіків на Паралімпіаді в Токіо (клас — F20):

Результати в штовханні ядра серед чоловіків на Паралімпіаді в Токіо (клас — F20)
Результати в штовханні ядра серед чоловіків на Паралімпіаді в Токіо (клас — F20)

Ще одну срібну медаль завоювала легкоатлетка Юлія Шуляр, яка прибігла до фінішу другою на дистанції 400 метрів (клас T20).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що сьомий день змагань, 31 серпня, для українських паралімпійців почався з медалі в легкій атлетиці. Оксана Ботурчук виграла "срібло" на Паралімпіаді-2020 на забігу на 400 метрів (клас Т12).

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