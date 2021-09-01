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Українських паралімпійців ображали в соцмережах: що трапилося

Автор
М. Корнілов
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Максим Коваль та Олександр Яровий виграли золото і срібло в штовханні ядра на Паралімпіаді в Токіо Новина оновлена 01 вересня 2021, 13:56
Максим Коваль та Олександр Яровий виграли золото і срібло в штовханні ядра на Паралімпіаді в Токіо

Український протест на Паралімпіаді в Токіо викликав гнів з боку малайзійців.

На українських параатлетов здійснена масова атака в соцмережах з боку громадян Малайзії. Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України в Facebook.

За інформацією джерела, малайзійці масово ображають українських спортсменів, а також офіційні сторінки паралімпійської збірної України в Facebook, Instagram і Twitter. Недоброзичливці навіть дісталися до соцмереж Міністерства молоді та спорту України. Вся справа в тому, що на змаганнях зі штовхання ядра в класі F20 українець Максим Коваль виграв золоту медаль, хоча малайзійський атлет Мухаммад Зіяд Золкефлі показав кращі результати. Представники України та Греції подали протест через те, що малайзієць запізнився в кімнату очікування, що є порушенням регламенту. У підсумку організатори після турніру дискваліфікували малайзійця, а перемогу присудили українцю.

Турнір зі штовхання ядра на Паралімпіаді прикував увагу до екранів телевізора багатьох малайзійців, адже 31 серпня як раз проходило святкування Дня незалежності Малайзії. В результаті малайзійці, що вважають це рішення суддів несправедливим, накинулися на сторінки українських паралімпійців з образам і звинуваченнями в крадіжці.

"Україна все вчинила згідно правил з легкої атлетики. Нам образливо отримувати шквал негативу від Малайзії за дії, які ми не вчиняли. Звертаємось до IPC, з проханням звернути увагу на цей кричущий інцидент та кваліфікувати його як ознаку неспортивної поведінки країни-учасниці Паралімпіади-2020", — говорить повідомлення на сторінці Національного комітету спорту інвалідів України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець Кріпак став восьмиразовим паралімпійських чемпіоном.

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