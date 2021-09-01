Українець Крипак став восьмиразовим паралімпійським чемпіоном

Максим Крипак творить історію в Токіо.

У середу, 1 вересня, на Паралімпійських іграх-2020 в Японії, плавець Максим Крипак приніс Україні чергове "золото". Про це повідомляє офіційний сайт Токіо-2020.

У фінальному запливі на 400 метрів вільним стилем у класі S10 26-річний український плавець приплив першим, показавши результат 3:59.62. Другим фінішував Бас Таккек (4:02.02) з Нідерландів, а третє місце дісталося австралійцю Томасу Галлахеру (4:03.91).

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Ця медаль стала третім "золотом" для Крипака на Іграх в Токіо. На Паралімпіаді 2016, яка проходила в Ріо-де-Жанейро, Максим виграв 5 золотих нагород. Таким чином, Крипак став восьмиразовим паралімпійським чемпіоном!

На рахунку збірної України вже 71 медаль (16 золотих, 34 срібних і 21 бронзова) і шосте загальнокомандне місце в медальному заліку Паралімпійських ігор в Токіо.

Нагадаємо, буквально вчора, 31 серпня, Кріпак здобув перемогу на дистанції 100 метрів батерфляєм в класі S10.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські спортсмени виграли кілька медалей в ранковій сесії 8-го ігрового дня На Паралімпіаді в Токіо.